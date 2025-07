Brasil x Colômbia: onde assistir, escalações e arbitragem

Do outro lado, as colombianas somam sete pontos, na vice-liderança, Assim, precisam de pelo menos um empate para avançar à semifinal. Caso perca, torcem para a Venezuela (4 pontos) não vencer o Paraguai (3 pontos) tirando sete gols de diferença. Mas, se der Colômbia, a seleção é que terminará em primeiro, jogando o Brasil para o segundo lugar.

Já classificada para a semifinal da Copa América feminina, a Seleção Brasileira tem um grande desafio, nesta sexta-feira (25), às 21h (de Brasília). Em jogo pela quinta rodada do Grupo B da competição, no estádio Banco Guayaquil, em Quito, enfrentam a Colômbia. As Canarinhas seguem, até aqui, como a de melhor desempenho do grupo. Têm três vitórias, com incríveis 12 gols e apenas um contra e lideram com 9 pontos.

O Brasil chega para o duelo após vencer o Paraguai por 4 a 1 pela rodada passada da Copa América Feminina. Do outro lado, a Colômbia aplicou uma da goleada contra a Bolívia por 8 a 0 na rodada passada. O embate promete ser intenso.

Onde assistir

A partida entre Brasil e Colômbia, pela quinta rodada do Grupo B da Copa América Feminina, terá transmissão do Sportv e da TV Brasil, a partir das 21h (de Berasília).

Como chega o Brasil

O Brasil chega para o confronto precisando apenas de um empate para se manter na primeira posição. O duelo contra as colombianas, aliás, é apontado como o mais desafiador até o momento. Afinal, as “Cafeteras” contam com destaques internacionais. No entanto, a equipe brasileira pode contar com a experiência de Marta e as artilheiras Kerolin e Amanda Gutierres, com três gols cada na competição.

“A Colômbia é uma seleção com um trabalho bastante sólido. Uma equipe muito bem organizada taticamente. Tem suas jogadoras do meio para frente em destaque no nível internacional. Vejo que fisicamente, assim com a gente no começo [da Copa América], sofreu um pouco com a adaptação, mas estarão melhores. Vai ser um grande jogo”, disse o técnico Arthur Elias.