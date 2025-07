Alexandre Kalil encaminha acerto para assumir o futebol do Santa Cruz

Ex-presidente do Atlético-MG é esperado no Recife para ser anunciado como o novo homem forte do Tricolor na transição para clube-empresa / Crédito: Jogada 10

O Santa Cruz está perto de anunciar um nome de muito peso para seu futebol. O ex-presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, tem um acordo verbal com a futura SAF do clube. Ele, inclusive, é esperado no Recife já nesta sexta-feira (25) para uma série de anúncios. A chegada de Kalil, portanto, visa comandar o departamento de futebol. O movimento acontece em meio à transição do time para o modelo de clube-empresa. A escolha por Kalil, de fato, partiu do grupo de investidores da Cobra Coral Participações S/A. Após a saída do último gestor, o grupo buscava um nome forte no cenário nacional. A boa relação do ex-dirigente com os acionistas, que são de Belo Horizonte, pesou na decisão. A contratação, assim, é vista como uma alternativa bastante ousada e, ao mesmo tempo, natural.