Wesley marca na despedida, Flamengo vence Bragantino e segue na cola do líder

Foi a primeira vitória do Flamengo em Bragança Paulista desde que o Bragantino retornou para a Série A, em 2020. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 33 pontos e diminuiu a diferença para o líder Cruzeiro para apenas um. Já o Massa Bruta, por sua vez, é o quarto colocado, com 27, e completou o terceiro jogo sem vencer no campeonato.

Jogo morno e de poucas emoções

Apesar da baixa temperatura de cerca de 11º graus, o primeiro tempo foi morno em Bragança Paulista. O Bragantino começou melhor, criou chances com Henry Mosquera e Lucas Barbosa nos primeiros cinco minutos, mas não sustentou o ritmo. Assim, o Flamengo conseguiu equilibrar as ações e controlou a posse de bola, mas teve dificuldades para criar jogadas.

Apesar do controle da posse de bola, o Flamengo não gerou perigo ao goleiro Cleiton — com exceção de uma finalização de Bruno Henrique, aos 12 minutos. Contudo, o Bragantino levou mais perigo no primeiro tempo, mesmo não criando tantas oportunidades. Jhon Jhon, aos 41, criou a chance mais perigosa da primeira etapa. O camisa 10 bateu falta com perfeição, no entanto, Rossi salvou.

Bragantino faz gol relâmpago, mas Flamengo busca virada

O Bragantino começou avassalador no segundo tempo. Afinal, o Massa Bruta precisou de apenas oito segundos para abrir o placar. Em bela jogada ensaiada na saída de bola, Jhon Jhon lançou para Lucas Barbosa, que entrou livre na área para marcar. Contudo, o Flamengo não se abalou. Assim, subiu a marcação, incomodou o time paulista e chegou ao empate aos 20 minutos. Após cobrança de falta de Arrascaeta, Léo Pereira subiu mais alto e empatou.