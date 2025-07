Vitor Roque desabafa após gol da vitória do Palmeiras: ‘Sei o que estou passando’

Vitor Roque foi o herói da vitória de virada do Palmeiras sobre o Fluminense. O atacante marcou o gol do triunfo nesta quarta-feira (23). Após a partida, contudo, ele fez um forte e emocionante desabafo sobre sua fase no clube. O jogador, que foi a contratação mais cara da história do time, admitiu viver um momento difícil. Ele, enfim, agradeceu o apoio da família e de todo o Palmeiras para superar as adversidades.

O gol do camisa 9, de fato, foi importantíssimo para as pretensões do Palmeiras. A vitória sobre o Fluminense no Maracanã impulsionou o time na tabela. Com o resultado, o Verdão chegou aos 29 pontos no Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe subiu para a terceira posição e depende apenas de si para assumir a liderança.