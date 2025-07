Vegano, empresário e família: Veja curiosidades de Saúl, novo reforço do Flamengo

Uma publicação compartilhada por Saul Ñiguez (@saulniguez)

Saúl no Flamengo

Saúl está próximo de ser oficializado como reforço do Flamengo para o restante da temporada. O espanhol, de 30 anos, esteve emprestado ao Sevilla e tinha contrato com o Atlético de Madrid até 2026. No entanto, não fazia parte dos planos e negociou a rescisão.

Ele chegou ao Rio de Janeiro na noite de terça-feira (23) e deve realizar exames médicos nesta quarta-feira (23), antes de ser anunciado. O contrato do jogador com o Rubro-Negro será até 2028.

Com passagens por Atlético de Madrid, Chelsea e seleção espanhola, Saúl chega ao Brasil como uma das principais contratações da janela de transferências do meio do ano. Vale lembrar ainda, que ele atuou ao lado do técnico rubro-negro Filipe Luís no clube espanhol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.