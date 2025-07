Vasco vence e avança às quartas do Brasileiro Sub-20; Grêmio se salva da queda

Equipes se enfrentaram no Nivaldão pela 19° rodada da competição. Os gols do jogo foram de Zuccarello e Juninho

O Vasco venceu o Grêmio por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (23), no Nilvadão, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, e avançou para as quartas de final da competição. Os gols do jogo foram de Zuccarello e Juninho.

Assim, com a vitória, o Cruz-Maltino somou mais três pontos e chegou à sexta posição, com 32 pontos. Por outro lado, o Tricolor gaúcho conseguiu escapar do rebaixamento mesmo sem pontuar, ou seja, ficou com 17 pontos na 17° posição. O Internacional era a única equipe que podia ultrapassar o Grêmio, mas perdeu para o Santos e foi rebaixado.