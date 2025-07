Vasco reverte transfer ban da Fifa e pode voltar a contratar jogadores na temporada

Decisão da entidade em virtude da dívida com o Newell's, da Argentina, pela contratação do volante Sforza, foi suspensa

O Vasco conseguiu uma boa notícia na manhã desta quarta-feira (23). Afinal, o clube carioca reverteu o transfer ban da Fifa e pode voltar a contratar jogadores na temporada. A entidade havia aplicado a punição por causa da dívida cruz-maltina com o Newell’s, da Argentina, pela contratação do volante Sforza. A informação é do portal “ge’.

Nesse sentido, o clube obteve a liberação, pois está em processo de recuperação judicial. A entidade determinou, no início de junho, que o Cruz-Maltino pagasse US$ 2,3 milhões líquidos aos argentinos, assim como US$ 345 mil de multa para não sofrer transfer ban (cerca de R$ 15 milhões no total).