Um ano depois da estreia, Felipe Anderson ainda busca afirmação no Palmeiras

Anunciado como contratação midiática, meia-atacante viveu altos e baixos e ainda tenta corresponder as expectativas no Verdão / Crédito: Jogada 10

No dia 17 de julho de 2024, Felipe Anderson estreava com a camisa do Palmeiras, justamente no Rio de Janeiro, contra o Botafogo, cercado de expectativa. À época, o meia-atacante era visto como uma das contratações mais impactantes do clube nos últimos anos, gerando entusiasmo na torcida e esperanças de protagonismo técnico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Exatamente um ano depois, o jogador retorna à capital carioca. Desta vez para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira (23), às 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a missão, agora, é outra: buscar afirmação no elenco comandado por Abel Ferreira. Após meses de oscilação, Felipe Anderson voltou a ser titular nas últimas duas rodadas do Brasileirão. Atuando mais solto pelo lado esquerdo do ataque, deu sinais de crescimento técnico e passou a ganhar confiança não só do treinador, mas também de parte da torcida, ainda desconfiada com seu desempenho. “É sempre muito intenso e eu trabalho dia e noite para poder retribuir isso a cada dia, a cada jogo, crescer e poder mostrar todo o meu talento. Eu creio que isso vai acontecer, é trabalhar, manter a tranquilidade, manter o foco naquilo que nós acreditamos aqui dentro e as coisas vão fluir. Se Deus quiser, vamos conseguir nossos objetivos e sermos campeões”, afirmou o jogador. Números discretos no Palmeiras Desde que chegou ao clube, Felipe Anderson disputou 46 partidas, com apenas dois gols marcados e uma assistência registrada. Os números ainda estão longe do que se esperava, mas o desempenho recente, especialmente na construção ofensiva, mostra um atleta mais integrado ao estilo de jogo coletivo da equipe.

A nova formação utilizada por Abel Ferreira, com apoio mais constante dos laterais, tem favorecido o camisa 8. Aliás, ele vem se entrosando bem com Piquerez pelo setor esquerdo do campo. “Trabalhamos todos os dias aqui com fome, com sede de três pontos a cada jogo. Essa é a mentalidade do Palmeiras. Ainda mais jogando bem, jogando dessa maneira, impondo o jogo, marcando bem, conseguindo colocar em prática tudo aquilo que o nosso treinador tem pedido e trabalhado com a gente”, disse Felipe Anderson. “A gente fica muito feliz de poder retribuir isso, de retribuir essa confiança que ele (Abel Ferreira) tem nos dado, essa liberdade que ele tem nos dado durante os jogos. Então, é dar sequência e trabalhar pela consistência. Sabemos que o Brasileirão é um campeonato muito longo e somar o maior número de pontos em todos os jogos é essencial “, completou.