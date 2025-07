Santos x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Santos e Internacional fazem um duelo importante contra a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (23/7), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 16° rodada da competição. O Peixe está na 17ª colocação, com 14 pontos e entrou no Z4 na última rodada após a derrota para o Mirassol. Já o Colorado aparece na 12ª posição, mas com 17 pontos, três a mais que o Alvinegro Praiano que abre a zona de rebaixamento. Assim, o jogo ganha um cenário decisivo na luta contra a degola.

A Voz do Esporte transmite o embate, ao vivo, a partir de 20h. O time de craques do jornalismo esportivo vai a campo com: Ricardo Froede (narração), Rodrigo Seraphim (comentários) e Raphael Almeida (reportagem).