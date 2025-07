Roberto Firmino é anunciado pelo Al Sadd, do Qatar

O atacante Roberto Firmino, de 33 anos, é o mais novo reforço do Al Sadd, do Qatar. Ele foi anunciado nesta quarta-feira (23) e assinou contrato por duas temporadas, até 2027. Será apenas o quinto clube na carreira do brasileiro, que foi revelado pelo Figueirense, sendo levado cedo para a Europa para defender o Hoffenhein, da Alemanha, seguindo para fazer enorme sucesso no Liverpool, da Inglaterra, até chegar ao Al Ahli, da Arábia Saudita, onde estava desde julho de 2023.

Pelo clube saudita, Firmino fez 65 jogos, marcou 21 gols e deu 17 assistências, chegando a um total de 689 partidas e 211 gols como profissional. Além disso, no último mês de maio, como camisa 10 e capitão da equipe, conquistou seu único título pelo Al Ahli, a Champions da Ásia, derrotando na final o Kawasaki Frontale, do Japão, por 2 a 0 – justamente o time que eliminou o próprio Al Sadd nas quartas de final da competição.

“É mais um desafio na minha carreira e estou bem feliz e empolgado. Chego ao maior clube do país, atual campeão nacional e também da Copa do Qatar, e quero ajudar a fazê-lo ainda maior e mais forte. Ou seja, espero que dê tudo certo. E se falar que não penso mais em seleção brasileira, estaria mentindo. Por isso, busco sempre fazer da temporada que início a melhor da minha vida. E que assim seja!”, disse Firmino.

Roberto Firmino já tem data para estrear no Al Sadd

Por fim, a estreia de Firmino deve acontecer no dia 16 de agosto. Na ocasião, o time estreia do Al Sadd no Campeonato do Qatar, em casa, no Jassim Bin Hamad Stadium, contra o Qatar SC. Além disso, os outros brasileiros da equipe são o zagueiro Paulo Otávio, o meia Guilherme Torres e o atacante Giovani.