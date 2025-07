Palmeiras x Fluminense (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão já tem liderança garantida. Moleques de Xerém são os únicos com chances de entrar no G8

Nos últimos anos, Palmeiras e Fluminense dominaram a base do futebol brasileiro. Em 2024, por exemplo, decidiram o Brasileirão Sub-17. O Alviverde era o atual tricampeão, enquanto o Tricolor tinha sido campeão em 2020. Contudo, os Moleques de Xerém levaram a melhor e conquistaram o bicampeonato. A geração conhecida como “Esquadrilha 07” também faturou a Copa do Brasil meses antes.

A última rodada do Brasileirão Sub-20 promete muita emoção. Donos de duas das principais categorias de base do país, Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 15h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 19ª rodada. Líder da competição, os Crias da Academia já estão garantidos na próxima fase. Os Moleques de Xerém, no entanto, são os únicos com chances de entrar no G8.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV (canal fechado em TV por assinatura).

Como chega o Palmeiras

Garantido nas quartas com três rodadas de antecedência, o Palmeiras lidera o Brasileirão Sub-20 com 42 pontos. Atual campeão, o Verdão defende o título da categoria. Assim, os Crias da Academia fizeram uma primeira fase praticamente impecável com 13 vitórias, três empates e duas derrotas em 18 jogos disputados, além de 41 gols marcados e apenas 19 sofridos. Riquelme Fillipi é o artilheiro do time, com oito gols.

Como chega o Fluminense

Único clube ainda com chance de chegar ao G-8 do Brasileirão Sub-20, o Fluminense precisa vencer e e torcer pela derrota de Juventude ou Vasco. Primeiro campeão brasileiro da categoria, o Tricolor busca o bicampeonato. Dessa forma, os Moleques de Xerém vão ter reforços de nomes como Riquelme Felipe, Isaque e Wallace Davi, campeões brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17 no ano passado.

PALMEIRAS x FLUMINENSE

Brasileirão Sub-20 – 19ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 23/07/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Coutinho, Larson e Sorriso; Riquelme Fillipi, Erick Belé e Heitor. Técnico: Lucas Andrade

FLUMINENSE: Gustavo Félix; Julio Fidélis, Loiola, Gorgulho e Vagno; Wallace, Dohmann, Riquelme Felipe e Isaque; Arthur Henrique e Kelwin. Técnico: Felipe Canavan

Árbitro: Gustavo Holanda Souza (SP)

Auxiliares: Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) e Bruno Silva de Jesus (SP)

Onde assistir: SporTV