No Maracanã, Palmeiras vence o Fluminense, que chega à quarta derrota seguida

Tricolor sai na frente, mas concede virada para o Verdão com falhas de Fábio e Martinelli; Palmeiras sobe, e Flu estaciona no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Fluminense até saiu na frente, mas perdeu a quarta seguida na temporada, sendo a terceira no Maracanã. Nesta quarta-feira (23/7), no Maior do Mundo, o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Palmeiras, de virada, pela 16ª rodada do Brasileirão, seguindo sua má fase pós-Mundial e estacionando na oitava colocação, com 20 pontos. Já o Verdão, que chega ao segundo triunfo seguido, ganha posição, subindo para terceiro, agora com 29 pontos.

Cano, cobrando pênalti, abriu o placar para o Fluminense, enquanto Maurício e Vitor Roque – um em cada tempo – viraram o prélio, encerrando o jejum de dez jogos sem vitórias do Palmeiras no Maracanã. Falhas graves de Fábio e Martinelli foram decisivas para o resultado. Primeiro tempo A partida começou de maneira veloz, com os dois times buscando suas jogadas. No entanto, as defesas funcionavam muito bem, com os primeiros 20 minutos passando sem finalização. A primeira, afinal, só saiu aos 24′, após cobrança de escanteio. Cano recebeu na quina da área e, após matar no peito, experimentou, mandando muito longe do gol de Weverton.

Samuel Xavier, em tentativa de fora da área, carimbou o rosto de Micael, aos 29′. Já aos 32′, pênalti para o Fluminense. Soteldo cruzou da esquerda, Freytes tentou o chute de primeira, mas foi atingido por Facundo Torres. Cano foi para a bola e mandou para o fundo da rede, aos 35′. Foi apenas o segundo gol do argentino nos últimos dez jogos. No último lance do primeiro tempo, uma cena rara: falha grave de Fábio. Sosa – que entrara na vaga do lesionado Felipe Anderson – fez jogada incrível pela esquerda e cruzou. Maurício, totalmente livre, testou em cima do arqueiro. O experiente goleiro tentou encaixar a bola, mas a viu escorregar e entrar na bochecha da rede: 1 a 1 na primeira finalização do Palmeiras no jogo.

LEIA MAIS: Bruno Silva admite mala branca do Palmeiras ao Botafogo em 2016 Segundo tempo A etapa final começou emocionante. Facundo Torres aproveitou passe de Vitor Roque e, da cara do gol, finalizou, sendo travado por Ignácio. A bola subiu, e Vitor Roque tentou de cabeça com o gol vazio, mas Fuentes tirou em cima da linha, salvando o Flu, logo a 2′. E, em nova falha defensiva do Fluminense, o Palmeiras virou o jogo. Martinelli saía jogando e tentou passe para trás na altura da meia-lua. Vitor Roque, então, interceptou o passe, driblando Freytes e chutando de canhota para superar Fábio, aos 16′. Renato Gaúcho, então, começou a promover substituições, buscando recolocar o Fluminense no controle do jogo. Colocou Keno, Ganso, Everaldo e John Kennedy, além de Thiago Silva – esta, em substituição forçada por conta da lesão de Ignácio. No entanto, a posse de bola do Flu foi infértil, com poucas chances e criadas e muitos cruzamentos. Ainda daria tempo para Allan, do Palmeiras, levar vermelho por cotovelada em Samuel Xavier, no último lance do jogo. Vaias da torcida do Fluminense marcaram, assim, o apito final.

Próximos passos de Fluminense e Palmeiras O Fluminense enfrenta mais um paulista. No domingo (27/7), às 16h (de Brasília), visita o São Paulo, no Morumbis, pela 17ª rodada do Brasileirão. No torneio, a equipe de Renato Gaúcho amarga a oitava posição, ainda sem somar pontos após a quarta colocação no Mundial de Clubes. O Tricolor possui 20 pontos.