Mourinho critica disputa do Mundial de Clubes: ‘Só importa para o Chelsea’

Em entrevista ao programa português 'Canal 11', treinador minimiza conquista do clube inglês e exalta temporada do Paris Saint-Germain

O Mundial de Clubes chamou a atenção nos Estados Unidos e coroou o Chelsea, que reagiu no torneio e se sagrou campeão ao bater o Paris Saint-Germain por 3 a 0. No entanto, na visão de José Mourinho, que está com o Fenerbahçe na pré-temporada em Portugal, a competição não teve muita importância no atual cenário do futebol.

“Este Mundial de Clubes me lembrou os jogos que costumávamos disputar nos Estados Unidos com o Real Madrid ou a Inter. Parece mais uma turnê de verão do que uma competição de elite. Este título só importa para o Chelsea, que vai vender muitas camisas com esse troféu na manga”, disse, em entrevista ao programa português “Canal 11.