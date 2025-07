Lesão de Oscar abre disputa no meio de campo do São Paulo

Camisa 8 sofreu uma fratura na região lombar e pode ficar até dois meses fora, forçando Crespo a mexer no time titular

A vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians no clássico do sábado passado (19), no Morumbis, não foi apenas a primeira de Hernán Crespo em sua segunda passagem como técnico do São Paulo. Ela também marcou o início de um novo desafio: reorganizar o meio-campo após a lesão de Oscar.

O camisa 8 sofreu um trauma direto na região lombar ainda no primeiro tempo do Majestoso e precisou deixar o embate. Exames realizados no domingo diagnosticaram uma fratura nos processos transversos das vértebras lombares L1, L2 e L3. Assim, ele deve ficar fora dos gramados por quatro a oito semanas.

Durante o clássico, o escolhido para a reposição foi Alisson, que entrou bem na partida. Assim, ele passou a ser o favorito para manter a vaga no time que enfrenta o Juventude, nesta quinta-feira (24), às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No Majestoso, o São Paulo começou com Bobadilla como primeiro volante, dando liberdade para Alisson e Marcos Antônio apoiarem a criação. Com isso, o Tricolor tende a repetir a base da equipe contra o Juventude.

A equipe terminou o clássico com: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Luciano e André Silva.