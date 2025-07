Juventude segura pressão do Corinthians e avança no Brasileirão Sub-20

Corinthians e Juventude ficaram no empate sem gols nesta quarta-feira (23/7), no Parque São Jorge, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Timão, já eliminado, pressionou durante toda partida, principalmente no segundo tempo, mas viu seus jogadores estarem em uma tarde ruim nas finalizações e não conseguiu balançar as redes do adversário. Já o clube gaúcho, que precisava apenas de um empate, chegou a acertar a trave da meta alvinegra duas vezes, mas também não marcou gols. Assim, o embate terminou em um 0 a 0 bastante agitado.

Com o resultado, o Juventude assegurou a sétima colocação e não precisou do resultado de outras partidas para avançar as quartas de final do Brasileirão Sub-20. Já o Corinthians entrou em campo sem chances de classificação e se despediu da competição nesta quarta-feira.