João Victor analisa vaias da torcida e momento do Vasco no ano: ‘Eles têm que confiar’

Em eliminação para o Independiente del Valle, zagueiro novamente foi alvo de críticas e da insatisfação dos torcedores em São Januário / Crédito: Jogada 10

Para avançar na Sul-Americana, o Vasco necessitava de um verdadeiro milagre diante do Independiente del Valle, algo que não veio em São Januário. Assim, a equipe carioca ficou no empate por 1 a 1 e deu adeus ao torneio continental, o que gerou a revolta da torcida e vaias. Após a partida, João Victor falou sobre as cobranças e críticas e disse que é algo que faz parte diante do momento do time na temporada. “Faz parte. Eles têm o direito de vaiar e é isso. Eles que têm que confiar, eu não posso fazer nada. Se não confiar só é pior para nós”, resumiu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Situação piorou após conversa no CT Vale lembrar que o clima do zagueiro com a torcida piorou após a conversa dos jogadores com membros de uma organizada na semana passada, no CT Moacyr Barbosa. Na ocasião, aliás, acusaram o atleta de deboche, algo que ele tentou explicar na entrevista após o empate na Colina Histórica. “Eu não respondi, ficou meio confuso. No vídeo parece que eu respondi. Eu fui questionar uma coisa que tinham falado, mas enfim. Depois da reunião, eu tive uma conversa com o Fabinho, e ele falou que estava tudo tranquilo e que ia passar para outras pessoas da torcida. Depois começaram a vaiar. Enfim, não tem importância”, disse. “Não, não teve conversa (sobre saída). O planejamento é o mesmo. Eu tenho contrato com o clube (até dezembro de 2028), vou cumprir o contrato e é isso. É óbvio que a eliminação é muito ruim, a gente não queria ter sido eliminado precocemente da Sul-Americana. A gente tinha, sim, o sonho de ser campeão. O jogo lá infelizmente foi muito prejudicial para a gente, mas é isso. Agora é seguir pensando no Brasileiro e na Copa do Brasil. A gente tem muito jogo pela frente”, finalizou.