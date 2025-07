Grêmio empata com o Alianza Lima e está fora da Sul-Americana

Grêmio sai na frente, flerta com classificação, mas sofre gol no fim e está eliminado dos playoffs da Sul-Americana: 1 a 1

O Grêmio jogou melhor, abriu o placar com André Henrique, sonhou com a classificação nos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana. No entanto, cedeu o empate para o Alianza Lima no último ato, ficou no 1 a 1 e caiu na competição continental. Barcos (aquele mesmo!) igualou para os peruanos, que já haviam vencido a ida por 2 a 0.

O Alianza Lima, mais popular do Peru, conta com outros velhos conhecidos do brasileiro no elenco, como Guerrero e Trauco. Aliás, o time agora se prepara para encarar a Universidad de Quito nas oitavas de final. O Tricolor, por sua vez, tem só o Brasileirão pela frente e visita o Palmeiras no sábado (26), às 21h