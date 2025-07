Em mensagem enigmática, esposa de De La Cruz expõe mal-estar com Flamengo

A repercussão causada pela declaração de José Luiz Runco, médico do Flamengo, sobre a suposta condição física de Nicolás De La Cruz, ultrapassou os muros do Ninho do Urubu e atingiu o campo pessoal do atleta. Isso porque Vanesa Britos, esposa do meia uruguaio, utilizou as redes sociais para se posicionar diante da polêmica. A cantora usou mensagens sobre justiça e ”lado certo” para se posicionar favorável ao jogador.

“Sempre do lado correto. Sempre juntos”, iniciou Vanesa com uma foto em família. Na sequência, a cantora reapareceu nos stories de seu Instagram com uma mensagem sobre justiça. “Quem faz o mal, no final, se dará mal. As coisas podem inicialmente correr como planejado, mas cedo ou tarde a vida cobra seu preço. A justiça divina é algo de que ninguém pode escapar”.