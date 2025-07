Dorival Júnior desabafa e pede reforços no Corinthians: ‘Tranquilidade não existe’

Após empate com o líder Cruzeiro, técnico revela que pediu quatro jogadores ao ser contratado e cobra a diretoria por novas peças para o elenco / Crédito: Jogada 10

O técnico Dorival Júnior fez um forte desabafo na noite desta quarta-feira (23). A fala veio após o empate em 0 a 0 do Corinthians com o líder Cruzeiro, na Neo Química Arena. O treinador, inclusive, voltou a pedir publicamente por reforços para o elenco. Para ele, a pressão no futebol brasileiro é constante. “Tranquilidade não existe no futebol. Erra quem diz que existe tranquilidade no futebol, não tem”, disse o comandante.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O treinador corintiano, de fato, revelou um acordo feito com a diretoria. Ele contou que sua chegada ao clube foi condicionada à promessa de novas contratações. “Pontuei naquele dia do acerto do meu contrato que eu precisava de quatro elementos. Me foi assegurado que isso aconteceria”, completou o técnico, que também elogiou o trabalho do executivo Fabinho Soldado. A principal carência da equipe, segundo Dorival, está no setor de ataque. Ele lamentou ainda não ter conseguido escalar seu trio ofensivo ideal juntos. “Acho que as dificuldades que estamos tendo são justamente aí, no sistema ofensivo. Eu não escondo de vocês que ainda não tive os três jogadores de ataque jogando juntos”, pontuou, em referência a Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay.

Dorival Júnior vê evolução no time Sobre o empate contra o Cruzeiro, o técnico viu uma clara evolução. Ele sentiu o time com muito “mais energia” em comparação com a derrota no clássico. Além disso, o treinador valorizou o ponto conquistado contra o primeiro colocado do campeonato: “Jogamos contra a equipe que é líder da competição. Tivemos um início irregular, instável, mas a partir de um momento começamos encontrar um caminho.” O empate, contudo, mantém o Corinthians em uma posição intermediária. Com 20 pontos, o time segue distante da zona de classificação para a Libertadores. O próximo desafio, aliás, será contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Para essa partida no sábado (26), enfim, o time já tem dois desfalques importantes por suspensão.