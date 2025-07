Diniz cobra efetividade do Vasco e faz alerta sobre contratações

Treinador comparou empate com partida contra o Grêmio e falou sobre vaias vindo da torcida ao longo da partida

Para o treinador Fernando Diniz, a equipe passou pela mesma situação que teve no jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão. O treinador apontou que o time teve um grande volume de criação no ataque, bloqueou as oportunidades defensivas, mas não conseguiu ser efetivo.

O Vasco passou por mais uma situação delicada em sua temporada. Na noite desta terça-feira, o Cruzmaltino tinha uma missão complicada contra o Independiente Del Valle, mas ficou apenas no empate em 1 a 1 e está eliminado da Copa Sul-Americana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Repetiu hoje o que aconteceu contra o Grêmio, quando a gente teve um volume interessante na parte de criação, cedeu pouco contra-ataque. E, assim como contra o Grêmio, a gente teve muita chance clara de fazer o gol, eles não tiveram quase chance nenhuma e conseguiram fazer o gol deles. A gente poderia até ter encaminhado a classificação no primeiro tempo”, pontuou.

A eliminação vascaína foi marcada por vaias vindas das arquibancadas de São Januário, tendo um dos principais alvos o zagueiro João Victor. Diniz reiterou que os protestos são uma manifestação por conta do momento que o clube atravessa, não pelo jogo em si, e acredita que só as vitórias vão mudar o relacionamento com o torcedor.

“Eu acho que elas são normais, não pelo que ele tem feito, mas pelos resultados, e o histórico recente também do Vasco. A torcida tem que tratar igual cristal. A torcida merece ver o time correr, lutar, tentar, mas a torcida vive de vitórias, de títulos. O Vasco tem a história que tem por conta das conquistas que estão na história, desde o Expresso da Vitória, passando pelo time de 74, de 89, dos anos 90, 2000. O que marca é o título e a vitória. As coisas só vão melhorar com vitória”, destacou.

Problemas para contratações

Para tentar a reabilitação na temporada, a possibilidade de contratações não parece ser uma das melhores vias. O treinador recordou que o clube passa por dificuldades financeiras e que novas contratações viriam como risco, já que o Vasco não consegue ter a certeza de que os jogadores vão vingar. Diniz ainda lembrou do exemplo de Nuno Moreira, que chegou nessas condições e deu certo.