David Luiz recebe proposta e pode deixar o Fortaleza

Zagueiro tem uma oferta do Pafos FC, do Chipre, e vai fazer uma reunião com Marcelo Paz para definir seu futuro no Leão / Crédito: Jogada 10

Ex-jogador do Flamengo, o zagueiro David Luiz, de 38 anos, pode deixar o Fortaleza. O defensor recebeu uma proposta do Pafos FC, do Chipre, e a tendência é que aceite e deixe o clube cearense. As informações são do portal “ge”. O Pafos FC, do Chipre está muito interessado em contar com David Luiz no seu elenco. O clube, aliás, esperava uma resposta positiva do jogador na última segunda-feira (21). O “ok”, porém, só deve ser dado após a reunião com Marcelo Paz.