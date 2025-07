Corinthians e Cruzeiro: muita intensidade, mas nada de gol no duelo em Itaquera

Apesar do bom jogo das equipes, que se doaram em campo, o resultado não sai do 0 a 0 em Itaquera. Raposa segue líder isolada do Brasileirão

O empate em Itaquera, para um público de 31.541 presentes — surpreendente, pois a casa do Corinthians sempre tem mais de 40 mil em cada duelo — leva o Cruzeiro aos 34 pontos, mantendo a liderança isolada do Brasileirão. O Corinthians, com 20 pontos, segue no meio da tabela.

Poucas chances de gol no 1º tempo

Logo no primeiro minuto, um choque entre dois jogadores do Corinthians fez o jogo parar por quatro minutos. Numa disputa aérea, Gustavo Henrique se chocou com Charles e precisou levar pontos ainda em campo. O Timão mostrou um jogo bem mais consistente do que nas últimas rodadas, com boa marcação e buscando o ataque, mesmo enfrentando um adversário notoriamente melhor encaixado neste Brasileirão. Ainda assim, nos primeiros 30 minutos, as duas melhores chances foram do Cruzeiro, com o artilheiro Kaio Jorge. Em uma, Hugo mandou o chute para escanteio; na outra, o atacante furou dentro da área quando estava em boa posição para marcar.

A primeira chance do Timão veio aos 24 minutos: falta que Depay cobrou, obrigando Cássio a fazer boa defesa. Mas embora o Timão mostrasse muita boa marcação e intensidade, pecava por não finalizar. Já o Cruzeiro, muto veloz quando atacava, quase marcou aos 39 na jogada mais bonita da etapa. O lateral Kaiki Bruno deu um drible desconcertante em Charles e cruzou. Bidu não cortou. Assim, Christian, na cara de Hugo, chutou. Mas na rede pelo lado de fora. Foi a grande chance dos primeiros 45 minutos.

Boas chances no fim do segundo tempo

O segundo tempo teve lances de perigo de ambos os lados e intensidade ainda maior. Para o Cruzeiro, grande lance de Kaiki Bruno em chute de fora da área obrigou Hugo a fazer grande defesa. E uma falta cobrada por Matheus Pereira que passou perto. Para o Timão, um chute de Talles Magno que tirou tinta. Já no fim, Cássio fez a defesa do jogo em chute de Depay, mandando para escanteio e evitando o gol do Timão. Na cobrança, após confusão na área, Ramalho cabeceou e a bola estava entrando. Mas Lucas Romero salvou quase na linha. No fim das contas, empate em 0 a 0 num jogo que merecia gols, mas que teve um placar justo.