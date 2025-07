Corinthians ainda não venceu nenhum time do G10 do Brasileirão

O Corinthians chega à 16ª rodada do Campeonato Brasileiro sob forte pressão e com um retrospecto preocupante diante dos clubes que ocupam as primeiras posições da tabela. Atual décimo colocado, com 19 pontos, o Timão ainda não venceu nenhum adversário que está à sua frente no campeonato após as 15 primeiras rodadas.

Dos nove clubes que figuram na parte de cima da tabela, o Corinthians já enfrentou sete. E o saldo é desanimador. Afinal, são cinco derrotas, para Flamengo (4 x 0), RB Bragantino (2×1), Palmeiras (2 x 0), Mirassol (2 x 1) e Fluminense (2 x 0) e apenas dois empates, com Bahia (1 x 1) e Atlético-MG (0 x 0), ambos fora de casa. No total, foram apenas dois pontos conquistados contra rivais do G10.

O cenário se torna ainda mais desafiador nesta semana. Afinal, o Timão recebe o líder Cruzeiro, nesta quarta-feira (23), na Neo Química Arena, e no próximo sábado (26) visita o Botafogo, atual campeão brasileiro e quinto colocado, no Nilton Santos. A sequência pode ser determinante para o futuro imediato do clube no campeonato e também para a permanência da atual comissão técnica.

Comissão técnica começa a sofrer pressão

Além dos resultados ruins, o desempenho em campo e a ausência de reforços ligam o sinal de alerta no CT Joaquim Grava. O Corinthians venceu apenas um dos últimos sete jogos que disputou na temporada. A derrota para o São Paulo no clássico Majestoso agravou a pressão sobre Dorival Júnior, que até o momento conta com o respaldo do presidente em exercício Osmar Stabile e do executivo de futebol Fabinho Soldado.

A diretoria segue com o discurso de estabilidade, mas a insatisfação da torcida cresce a cada rodada. Um protesto está marcado para quinta-feira (24), tendo como estopim os recentes escândalos envolvendo gastos pessoais de ex-dirigentes com o cartão corporativo do clube.