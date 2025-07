Como o novo reforço do Santos pode se encaixar no sistema de Cleber Xavier

O Santos está próximo de anunciar a contratação do atacante Gustavo Caballero, de 23 anos. O Peixe adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador junto ao Nacional-PAR, clube pelo qual se destacou na primeira metade da temporada. O jogador firmará contrato por três temporadas e chega para preencher uma lacuna no clube.

A comissão técnica do Peixe buscava um jogador de ataque mais vertical, com capacidade para explorar os espaços, infiltrar na área e finalizar com frequência.

Os números do paraguaio em 2025 reforçam a expectativa: foram 10 gols e uma assistência em 24 partidas pelo Nacional no Apertura. A performance chamou atenção do técnico Cleber Xavier, que o vê como um atleta com perfil semelhante ao de Guilherme, atualmente uma das peças mais agressivas do setor ofensivo.

Havia a expectativa de que Gabriel Veron pudesse ser uma opção semelhante, mas o jogador não correspondeu às expectativas. Tanto que teve seu empréstimo finalizado antes do tempo previsto.

A avaliação interna é de que apenas Guilherme não era suficiente para oferecer profundidade e explosão ao ataque santista, sobretudo em jogos em que a equipe precisa quebrar linhas de marcação com velocidade e poucos toques.