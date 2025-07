Capitão, Samuel Xavier lamenta nova derrota do Fluminense no Maracanã: ‘Chamar a responsabilidade’

Lateral-direito busca explicações para terceiro revés seguido após retorno do Mundial de Clubes; Fluzão estaciona no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O lateral-direito do Fluminense, Samuel Xavier, capitão nesta quarta-feira (23/7) contra o Palmeiras, lamentou a terceira derrota consecutiva do Tricolor no Maracanã. O jogador, que sofreu cotovelada de Allan, expulso nos acréscimos do prélio, comentou na saída do gramado sobre o lance, falando também sobre novo revés em casa.

"Foi justa a expulsão, acho que não precisava (Allan) fazer isso. Enfim, questão de acréscimos a gente sabe que aqui no Brasil o árbitro segura bastante o jogo, o goleiro demora muito. Mas enfim, acho que não tem desculpa pela derrota. Acho que a gente começou bem, fizemos o gol, tomamos mais um gol de cabeça ali que a gente tem que marcar mais. E melhor, ainda dentro da área, acho que a gente tem vacilado muito dentro da área", analisou. LEIA MAIS: Atuações do Fluminense contra o Palmeiras: falhas individuais e nova derrota Três derrotas seguidas do Fluminense no Maracanã Ele seguiu, lamentando situações das três derrotas seguidas no Maracanã. Primeiro, para o Cruzeiro, na última quarta (16/7). Depois, para o Flamengo, no domingo (20/7). Por fim, a desta quarta contra o Verdão. "Três jogos de Maracanã, três derrotas. Acho que é um momento de saber que não está bom. Temos que melhorar, temos que jogar o jogo inteiro melhor. Contra o Cruzeiro, fizemos um ótimo segundo tempo, mas fizemos um primeiro tempo ruim. O jogo contra o Flamengo tomamos um gol no fim e hoje a gente sai na frente, logo depois a gente toma um gol. Eu acho que é chamar a responsabilidade pra cada um, nós somos um grupo maduro e sabemos que temos que melhorar. Trabalhar mais ainda, continuar trabalhando para melhorar em busca da vitória em cima do São Paulo no Morumbi", avaliou.