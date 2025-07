Atlético x Bucaramanga: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético-MG encara o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, nesta quinta-feira (24/7), às 21h30, na Arena MRV, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. O Galo entra em campo com a vantagem de 1 a 0, conquistada fora de casa e joga pelo empate para avançar as oitavas de final. Já os colombianos precisam vencer por um gol de diferença para levar o embate para os pênaltis, ou por dois gols para se classificar e eliminar a equipe brasileira.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como chega o Atlético-MG

Em má fase no Brasileirão, Galo vem de duas derrotas, a última delas para o Palmeiras por 3 a 2 no último domingo. A crise, contudo, aumentou já que alguns jogadores notificaram o clube na Justiça para receber salários atrasados. Assim, o Atlético-MG tenta contornar os problemas extracampo para conseguir a classificação na Sul-Americana. Para a partida, o técnico Cuca não poderá contar com jogadores importantes. Alan Franco, expulso do jogo de ida, é a primeira baixa. Além disso, outro que está fora é Guilherme Arana, que sentiu a coxa esquerda na última partida. Outros com ações na Justiça podem ficar fora, mas ainda é uma incógnita.

Como chega o Bucaramanga

O Bucaramanga, por sua vez, fez sua estreia no Torneio Clausura da Liga Colombiana e empatou com o Boyacá Chicó em 0 a 0 no sábado. Contudo, para esta partida, Bayron Duarte, expulso na partida de ida, cumpre suspensão. Por outro lado, Aldair Gutiérrez retorna à equipe. Além disso, Israel Alba, por questões físicas, é dúvida para o confronto.

ATLÉTICO-MG X BUCARAMANGA

Jogo de volta dos play-offs da Sul-Americana

Data-Hora: 24/7/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Caio Paulista; Gabriel Menino, Igor Gomes e Scarpa; Dudu, Júnior Santos e Hulk. Técnico: Cuca

BUCARAMANGA: Quintana; Gutiérrez, Mena (Romaña), Henao e Hinestroza; Flores e Castro; Gil, Sambueza e Londoño; Pons. Técnico: Leonel Álvarez.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Angel Arteaga (VEN)