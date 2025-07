Após festa de Vini Jr, Virgínia curte praia em Angra e recebe indireta do ex

A influenciadora Virgínia Fonseca vem rendendo assunto nas redes sociais após se separar de Zé Felipe. Aliás, parece que a fila já andou! Após trocas de interações nas redes sociais com Vini Jr, ela curtiu aniversário do jogador no Rio de Janeiro. Após o evento, portanto, ela seguiu para Angra dos Reis, onde curtiu uma praia com as amigas na terça-feira (22).

Desde que se separou, Virgínia vem trocando curtidas com o craque do Real Madrid e Seleção Brasileira nas redes sociais. Dessa forma, a influenciadora marcou presença no aniversário do jogador, mas não exibiu nas redes como de costume.