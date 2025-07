Abel Ferreira defende Vitor Roque e critica exageros: ‘Agora vão dizer que ele é o Pelé’

Após vitória sobre o Fluminense, técnico do Palmeiras reage a 'críticas selvagens', exalta a resiliência do time e pede pés no chão com o jovem

O técnico Abel Ferreira fez um forte desabafo após a vitória do Palmeiras. O time venceu o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, nesta quarta-feira (23). Na coletiva, o português criticou o que ele chamou de “críticas selvagens” da imprensa e de torcedores. Ele, inclusive, usou o herói do jogo, o atacante Vitor Roque, como o principal exemplo. Segundo Abel, a cultura do “8 ou 80” no futebol brasileiro é muito prejudicial.

O centro do desabafo de Abel, de fato, foi a situação de Vitor Roque. O atacante, autor do gol da vitória, vinha de um longo jejum sem marcar. O treinador, então, falou sobre a enorme pressão sofrida por jogadores jovens.