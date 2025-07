Yasmin analisa seus dois gols de falta quase idênticos para o Brasil

A lateral-esquerda Yasmin, normalmente, é muito ofensiva. E com o esquema 3-5-2 da Seleção feminina diante do Paraguai, nesta terça-feira, 22/7, pela Copa América, teve ainda mais liberdade para atacar. Porém, foi quando apareceu na lateral direita para cobrar faltas que ela brilhou intensamente. Normalmente, teria de cobrar para a área, buscando alguma companheira na primeira ou segunda trave. Contudo, a sua cobrança foi fechada e cheia de efeito. Na primeira, aos 26 do 1º tempo, passou por todas as jogadoras e entrou. Poucos minutos depois, a mesma cobrança no mesmo lugar. Gol idêntico neste 4 a 1 sobre as paraguaias.

“Treino bastante cobrança de falta, treino quase todo dia. Venho melhorando minha batida para ter um nível melhor de acerto. Foi bem igual meus gols. Até a bola estava parecida nos lugares. Estou feliz com os gols e pela classificação.”