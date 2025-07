Viúva comove seguidores com mensagem de um mês do casamento com Diogo Jota

Jogador morreu em um grave acidente de carro no início do mês na Espanha, junto com seu irmão; Casamento aconteceu dias antes

Rute Cardoso, viúva do Diogo Jota, jogador do Liverpool que morreu em um grave acidente no início deste mês junto com o irmão na Espanha, usou as redes sociais para lembrar um mês de uma data especial: o casamento deles.

Dessa forma, Rute escolheu três fotos do dia do casório. Uma delas, um close o casal de mãos dadas. Nas outras duas, eles aparecem dançando durante a cerimônia. Assim, a publicação acompanha a música ‘Forever and Ever and Always’, de Ryan Mack, que significa: Para Sempre e Sempre e Sempre, em português.