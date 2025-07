Vitória x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

No 'Clássico dos Leões', o Leão da Barra busca embalar de vez contra o Leão da Ilha, lanterna e em crise profunda no Brasileirão

O duelo tem um peso enorme para a parte de baixo da tabela. Para o Vitória, a vitória no clássico significa confirmar a reação e se afastar da zona de rebaixamento. Já para o Sport, que ainda não venceu no campeonato e está a 11 pontos de sair do Z-4, qualquer resultado que não seja a vitória pode complicar ainda mais sua situação dramática.

O Barradão será o palco de um clássico nordestino com equipes em momentos opostos nesta quarta-feira (23). O Vitória recebe o Sport às 21h30 (horário de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe da casa vem de uma vitória que encerrou um longo jejum. Enquanto isso, o time visitante faz uma campanha vexatória e segue na lanterna.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere (Pay-per-view) a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Vitória

O Vitória chega para o clássico com a moral renovada após um resultado fundamental. A equipe comandada por Fabio Carille encerrou um jejum de seis partidas sem vencer ao bater o Red Bull Bragantino por 1 a 0. O triunfo, aliás, tirou o Leão da zona de rebaixamento e o levou ao 15º lugar, dando tranquilidade para o time buscar uma boa sequência.

Para esta partida, a base da equipe que venceu na última rodada deve ser mantida. No entanto, o técnico pode ter um desfalque no setor ofensivo. O atacante Fabri, que foi titular contra o Bragantino, sofreu um trauma no joelho e sua presença no clássico é uma dúvida.

Como chega o Sport

O Sport chega a Salvador vivendo uma situação dramática e vexatória no Brasileirão. A equipe pernambucana é a lanterna isolada da competição, com apenas três pontos somados em 13 jogos. Além disso, o Leão da Ilha ainda não conquistou nenhuma vitória no campeonato e já vê o primeiro time fora do Z-4 a uma distância de 11 pontos.