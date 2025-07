Virgínia curte festa aniversário de Vini Jr em clima de romance com o jogador

Após separação recente, influenciadora foi vista em ambiente de intimidade com o atacante em parte discreta da festa

O atacante Vini Jr escolheu convidar outras celebridades para os dois dias de comemoração dos seus 25 anos. O atacante realizou a comemoração durante o último final de semana no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Entre os famosos, apesar de não confirmar publicamente, a influenciadora Virgínia Fonseca esteve presente. Inclusive, durante o evento, ela foi vista em clima de romance com o anfitrião.

Segundo informações da coluna de “Fábia Oliveira”, os dois foram flagrados agarradinhos em uma área discreta e escura do local, próxima à piscina. Por sinal, os convidados não tinham a permissão de utilizar celular no espaço. Já haviam, aliás, rumores de um caso entre Vini Jr e Virgínia por algumas interações entre eles nas redes sociais.