Veja como foram as últimas temporadas de Saúl, reforço do Flamengo

Espanhol vai desembarcar na tarde desta terça-feira (22), no Rio de Janeiro, para assinar contrato de três anos com o clube rubro-negro

O Flamengo confirmou a contratação do meio-campista espanhol Saúl. O jogador, de 30 anos, pertence ao Atlético de Madrid e na última temporada estava emprestado ao Sevilla. O atleta espanhol vai desembarcar na tarde desta terça-feira (22), no Rio de Janeiro, para assinar contrato de três temporadas com o rubro-negro.

O espanhol, aliás, já foi referência para o técnico Diego Simeone, sendo o sétimo jogador com mais partidas na história do clube, e também na seleção da Espanha. Afinal, Saúl disputou mais de 420 partidas no clube, com 48 gols marcados e 20 assistências, entre 2011 e 2024. O volante, porém, viveu temporadas irregulares nos últimos anos, desde que foi emprestado ao Chelsea, em 2021/22.