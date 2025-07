Vasco x Grêmio (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Cruz-Maltino ainda busca vaga nas quartas de final, enquanto Imortal Tricolor quer evitar rebaixamento no Brasileirão Sub-20 / Crédito: Jogada 10

A última rodada do Brasileirão Sub-20 está, enfim, chegando. Nesta quarta-feira (23/7), os dez jogos decisivos da 19ª e última rodada acontecem simultaneamente, às 15h (de Brasília). E uma das partidas vale muito para as equipes: Vasco x Grêmio, no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro (RJ). Afinal, cada time tem um objetivo diferente neste último duelo antes das quartas.

Como chega o Vasco O Vasco, que vem de duas vitórias seguidas, depende apenas de si para avançar às quartas de final. Isso porque, com 29 pontos, o Cruz-Maltino surge na oitava posição, última que garante vaga rumo ao título. Se empatar, não poderá ser ultrapassado por ninguém, já que o Fluminense (nono e único com chances de eliminar o Vasco) surge com 26 pontos e só chegaria a 29. No entanto, uma vitória também pode ajudar na campanha. Afinal, as quartas se dão em jogos de 1º x 8º, 2º x 7º e assim por diante. Dessa forma, caso o Cruz-Maltino vença, garante no mínimo a sétima posição, já que Flamengo e Fortaleza (quinto e sextos, com 30, respectivamente) se enfrentam e ao menos um deles deixará pontos pelo caminho.

Como chega o Grêmio O Grêmio, por sua vez, está em situação oposta na tabela. Com 17 pontos e na 17ª colocação, o Tricolor pode acabar rebaixado, nesta que é a primeira edição do Brasileirão Sub-20 com rebaixamento. Os três últimos colocados disputarão a Sub-20 B em 2026. Atualmente, Inter (15 pontos), Atlético-MG (14) e Atlético-GO (10) estão nessa situação. Assim, a única equipe que pode ultrapassar o Grêmio é o arquirrival Inter. O Colorado recebe o Santos com a necessidade de vencer e torcer por no máximo um empate dos gremistas contra o Vasco para deixar o rival para trás e, assim, se livrar da queda. O Imortal chega, aliás, com o interino no comando, já que após o revés por 4 a 2 para o Cuiabá, o técnico Fabiano Datix perdeu o emprego. Assim, Kauê Belmonte (auxiliar) comandou a equipe no empate por 1 a 1 com o Inter, no último sábado (19/7), que valeu o vice-campeonato do Campeonato Gaúcho Sub-20 para o Grêmio.

Vasco x Grêmio Brasileirão Sub-20 – 19ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 23/07/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ)

VASCO: Phillipe Gabriel; Breno Vereza, Lyncon, Wanison e Alex Karen; Ramon Rique, Euder e Zuccarello; Bruno Lopes, Juninho e GB. Técnico: Matheus Curopos

GRÊMIO: João Victor; Dahora, Nathen, João Lima e Pedro Gabriel; Zortéa, Gabriel Mec e Araújo; Adrielson, Gabriel Passos e Jardiel . Técnico: Kauê Belmonte (interino)

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ)

Auxiliares: Lucas Castro dos Santos (RJ) e Gabriel Bernardo Duarte (RJ)

Onde assistir: Vasco TV (YouTube)