Torcida do Vasco é a que mais fala ‘Milagre’ na internet; entenda

Para chegar ao resultado, foram analisados cerca de 218 mil comentários de torcedores dos 20 clubes da Série A do Brasileirão nas suas respectivas comunidades de torcedores na rede social “Reddit”. Com uso de linguagem de programação Python, houve a padronização dos comentários. Em seguida, os dados foram analisados, identificando a incidência de 26 palavras de conotação religiosa, como “Deus”, “fé”, “Jesus”, “Cristo”, entre outras.

Longe de ser coincidência, levantamento do “Bolavip Brasil” sobre quais torcidas do futebol brasileiro mencionam mais termos religiosos descobriu, assim, um dado curioso e que condiz com a necessidade desta terça. A do Vasco é a que mais usa a palavra “milagre” nas suas postagens online. Entenda só!

Torcida do Vasco e os “milagres”

A palavra “milagre” é a quarta de conotação religiosa que mais aparece no levantamento, atrás apenas de “Deus”, “graça” e “Jesus”. Foram, dessa forma, 476 usos do termo. E nenhuma torcida mencionou mais milagres do que a do Vasco: 93 vezes, contra uma média de 26 vezes por time.

Considerando as 26 palavras de conotação religiosa rastreadas pelo levantamento, a torcida do Vasco foi a quarta com o maior percentual de comentários contendo os termos. Cerca de 2,8% dos comentários dos vascaínos no “Reddit” possuem ao menos uma das palavras religiosas. Os três primeiros foram Botafogo (3,6%), Cruzeiro (3%) e Atlético-MG (2,9%).