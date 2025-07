Thiago Maia reencontra Santos durante desafio de se reafirmar no Internacional

Após o insucesso nas negociações, Thiago Maia sabia que deixaria de ser titular. Por sinal, em meio as conversas com o Santos, ele chegou a deixar o elenco para sacramentar seu retorno. Em seguida, tinha conhecimento que precisaria se dedicar para retomar o prestígio com o treinador e seus companheiros.

O Internacional considera o jogo com o Santos, nesta quarta-feira (23), como a oportunidade ideal para dar prosseguimento a fase positiva no Brasileirão. O confronto também é simbólico para Thiago Maia, pois será um reencontro com o clube que lhe formou. Inclusive, o camisa 29 esteve próximo a retornar ao Peixe em dois momentos nesta temporada. Entretanto, com o fracasso nas tratativas, ele passa por um momento em que tenta se reafirmar no Colorado.

Portanto, pela dificuldade em encontrar um reforço para a posição no mercado, o comandante optou por apostar em recolocar o camisa 29 na sua posição de origem. Depois do triunfo do Internacional sobre o Ceará, o treinador exaltou a performance de Maia.

Afinal, ele atuava como segundo volante e tinha a responsabilidade de promover o equilíbrio da equipe. No caso, Thiago tinha a incumbência de definir o momento ideal de pressionar no campo de ataque ou até mesmo recuar. Com a grave lesão no joelho direito de Fernando, houve a necessidade de preencher a lacuna de primeiro volante.

O camisa 29 até se tornou reserva no ano, voltou a ser titular, porém sem conseguir repetir o mesmo desempenho da temporada passada. Após a chegada de Roger Machado, no período de reação no Campeonato Brasileiro, foi uma peça importante.

Desta forma, com o apoio de Roger, Thiago se esforça para novamente se consolidar como titular. Até porque, o Colorado identificou um alvo e fechou a contratação de Richard para suprir a vaga no grupo de primeiro volante. Outras duas alternativas são o jovem Luis Otávio e Ronaldo, que está em fase de melhorar sua condição física depois de contusão no joelho.

Negociações entre o Colorado e o Peixe

As tratativas entre Internacional e Santos se prolongaram por meses e o camisa 29 se animou com a chance de emplacar uma segunda passagem no clube que o formou. Além disso, a volta da parceria com Neymar, com quem foi campeão olímpico em 2014 no Rio de Janeiro, também influenciou. O Alvinegro Praiano até propôs assumir o débito que o Colorado tem com o Flamengo pelo jogador e pagaria um valor aos gaúchos para contratá-lo. A negociação chegaria próximo a R$ 41 milhões e teve algumas reviravoltas.

O Inter e o Santos medem forças na Vila Belmiro, às 21h30, nesta quarta-feira (23), em duelo pela 16ª rodada do Brasileirão. No atual cenário, os gaúchos se encontram na 12ª colocação, com 17 pontos. Já os paulistas estão cinco posições abaixo, com três pontos a menos.