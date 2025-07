São Paulo treina com jovens da base, e Lucas Moura inicia recuperação

Camisa 7 passou por um procedimento médico no joelho direito na última sexta-feira e treinou na parte interna do CT da Barra Funda

Após passar um procedimento médico no joelho direito na última sexta-feira, Lucas Moura iniciou nesta terça (22) o seu processo de reabilitação no CT da Barra Funda. Dessa maneira, realizou exercícios físicos na parte interna do centro de treinamento.