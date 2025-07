Santos x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Internacional fazem um duelo importante contra a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (23/7), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 16° rodada da competição. O Peixe está na 17° colocação, com 14 pontos e entrou no Z4 na última rodada após a derrota para o Mirassol. Já o Colorado aparece na 12° posição, mas com 17 pontos, três a mais que o Alvinegro Praiano que abre a zona de rebaixamento. Assim, o jogo ganha um cenário decisivo na luta contra a degola.

Onde assistir A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere Como chega o Santos O Peixe entrou novamente na zona de rebaixamento após uma combinação de resultados na última rodada. Afinal, o Santos perdeu para o Mirassol por 3 a 0, fora de casa e viu seus concorrentes diretos pontuarem no último final de semana. Assim, o time comandado por Cleber Xavier precisa voltar a vencer para deixar o Z4. Contudo, a comissão técnica ainda avalia as opções para substituir Tomás Rincón, desfalque neste meio de semana pelo acúmulo de três cartões amarelos. Willian Arão e João Schmidt foram testados, mas a definição deve sair apenas poucas horas antes do embate. Além disso, o treinador deve promover os retornos de Escobar e João Basso, suspensos no último duelo, contra o Mirassol. Por fim, existe uma dúvida também sobre o posicionamento de Neymar diante do adversário gaúcho. Afinal, o camisa 10 pode atuar ao lado de Rollheiser, como um falso 9, ou mais recuado como um meia, que promoveria a entrada de Deivid Washington no ataque. Como chega o Internacional Já o Internacional conseguiu um importante resultado ao vencer o Ceará por 1 a 0 na Beira-Rio. Com o triunfo, o time gaúcho soma 17 pontos e aparece na 12ª posição, mostrando recuperação na temporada com duas vitórias seguidas e a busca por uma colocação melhor na tabela, após um começo ruim.