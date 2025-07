Rony desiste de entrar com ação na Justiça contra o Atlético

Atacante entrou em acordo com o clube após protocolar processo na Justiça do Trabalho para cobrar pagamentos atrasados

O atacante Rony desistiu de entrar com a ação protocolada na Justiça do Trabalho de Minas Gerais. No processo, pedia a rescisão de contrato unilateral com o Atlético. Dessa maneira, o coordenador de futebol do Galo, Paulo Bracks, afirmou que o clube entrou em acordo com o atleta.

“O que eu posso dizer é que está sendo retirada a ação. Não há nenhum tipo de demanda trabalhista em desfavor do Atlético a partir de amanhã (quarta-feira) de manhã. Foi feito um acordo com o atleta e o staff do atleta. Não tem nenhum problema, litígio”, declarou o dirigente, à “Rádio Itatiaia”.