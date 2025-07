Roger testará alternativas de formações para o meio de campo do Inter

Intenção do comandante do Colorado é ensaiar outras opções de formações no Inter com Alan Benítez improvisado e até Tabata centralizado

O técnico Roger Machado já encontrou o seu meio de campo titular no Inter com Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e Carbonero. Entretanto, o comandante pretende fazer experiências com novas formações no setor. Uma das opções visa testar o lateral Alan Benítez como um meio-campista aberto pela direita. Outra alternativa tem Bruno Tabata mais centralizado.

O treinador expôs algumas das suas propostas depois da vitória sobre o Ceará pelo Brasileirão, no último domingo (20). Assim, o intuito é utilizar estas variações durante as partidas ou quando houver a preservação de titulares. Além disso, o maior leque de opções pode ajudar a resistir a sequência desgastante de partidas. O uso de Alan Benítez como um meia aberto pela direita seria na vaga de Wesley. Representaria uma possibilidade circunstancial para dar maior segurança defensiva naquele lado. Com relação à alternativa com Bruno Tabata, ele seria um substituto de Alan Patrick e foi uma solicitação do próprio atleta.