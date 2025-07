Remo anuncia meia-atacante do Botafogo

Diego Hernández é o novo reforço do Remo. Ele chega ao Leão do Pará, por empréstimo, para a disputa desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe, neste momento, briga por acesso. Com 26 pontos, está no quinto lugar, atrás da Chapecoense, quarta colocada, apenas nos critérios de desempate.

Esta não é a primeira vez que o Botafogo empresta Hernández. Em 2024, o uruguaio deixou o Mais Tradicional para jogar pelo León, do México. Neste ano, o jogador defendeu as cores do Everton, de Viña Del Mar, no Chile.