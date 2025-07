Novo reforço do Santos superou ‘afastamento’ para ser artilheiro no Paraguai

Gustavo Caballero chegou a perder espaço no Nacional-PAR por não obedecer taticamente e evoluiu para chegar na Seleção e no Peixe

O Santos está próximo de anunciar seu terceiro reforço nesta janela de transferências. Afinal, Gustavo Caballero desembarcou no Brasil na tarde da última segunda-feira (21/7), credenciado como o artilheiro do campeonato paraguaio. Contudo, apesar do bom momento, o jogador de 22 anos precisou superar obstáculos até alcançar o protagonismo recente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Contratado pelo Nacional em 2022, Caballero enfrentou um duro revés no início da temporada seguinte. Após a eliminação precoce da equipe na fase preliminar da Conmebol Libertadores para o Sporting Cristal, o jovem foi afastado do elenco principal e apontado como um dos “bodes expiatórios” da queda.

Em março de 2023, Caballero falou abertamente sobre o episódio, em entrevista à Versus Radio, da Universo 970 AM. O tom sincero surpreendeu:

“Disseram-me que era uma sanção disciplinar. Supostamente por coisas que se passaram no campo, porque sou desobediente taticamente. Perguntei a Pedro Sarabia (técnico do Nacional na época) e me disse que era temporário. Se cumpro com o que ele quer no time reserva, me subiria de novo para o primeiro. Ele quer que eu defenda com ida e volta, mas não sou de marcar tanto”, contou o jogador.

A cobrança surtiu efeito. De acordo com jornalistas paraguaios, houve uma mudança clara de comportamento dentro de campo, principalmente no que diz respeito ao comprometimento tático. A evolução chamou a atenção da comissão técnica da seleção olímpica do Paraguai, que passou a acompanhá-lo com mais atenção.