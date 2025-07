Mercado da bola (Brasil): veja o resumo do dia 21/07

Clubes brasileiros se movimentam em busca de reforços. Veja o resumão desta segunda-feira / Crédito: Jogada 10

O mercado da bola está agitado no Brasil. Afinal, os clubes estão se movimentando para preencher as lacunas nos seus elencos e fortalecer o elenco para a sequência da temporada. Entre idas e vindas, os bastidores do futebol brasileiro segue a todo vapor. O Jogada10 conta o resumo do mercado nesta segunda-feira (21).

ATLÉTICO Reforço do Atlético, o atacante Biel desembarcou nesta segunda-feira (21), em Belo Horizonte. Assim, o jogador vai passar por exames antes de assinar com o Galo. Ele chega por empréstimo de um ano com opção de compra junto ao Sporting, de Portugal. Além de Biel, o Atlético também tem interesse em Danilo Barbosa, do Botafogo. Afinal, o volante está fora dos planos do Alvinegro e já foi liberado para acertar com outro clube. Ele tem contrato até o fim do ano, mas deve rescindir para ficar livre no mercado. BOTAFOGO Contratação mais cara da história do Botafogo, o volante Danilo desembarcou nesta segunda-feira (21), no Rio de Janeiro. Revelado no Palmeiras, o jogador estava no Nottingham Forest, da Inglaterra. Contudo, estava sem espaço e foi negociado com o Alvinegro. Por outro lado, o Novorizontino faz jogo duro para liberar Dantas. Depois de recusar uma proposta do Alvinegro na semana passada, o clube paulista fez uma exigência. Assim, só aceita negociá-lo com pagamento à vista.

Nem só de chegadas vive o Botafogo. Afinal, liberou o volante Danilo Barbosa para procurar outro clube. Atlético e Fortaleza têm interesse. Além dele, outros três foram emprestados para Portugal: Lobato vai para o Rio Ave, enquanto Yarlen vai para o Tondela e Kauê para o Porto B. FLAMENGO O Flamengo surpreendeu e se aproximou da contratação do meia Saul. O espanhol, que pertence ao Atlético da Madrid, estava emprestado ao Sevilla. Ele, inclusive, chegou a acertar sua ida para o Trabzonspor, da Turquia, mas desistiu por “razões pessoais”. Além de Saul, Carrascal também está perto do acerto. Flamengo e Dínamo de Moscou já chegaram a um denominador comum pelo valor da transferência, contudo, ainda tem uma pendência no que diz respeito ao valor a ser destinados aos intermediários.

Por outro lado, Wesley pode sair ainda nesta semana. A diretoria conseguiu flexibilizar o prazo para concluir a venda com a Roma, da Itália. Assim, a tendência é que o acordo aconteça nesta terça-feira (22). FLUMINENSE No dia do aniversário de 123 anos, o Fluminense não deu presente para a torcida. O Tricolor ainda trata internamente a busca por reforços, incluindo um substituto para Arias. O colombiano, aliás, se despediu hoje. Existe ainda o risco do Fluminense sofrer mais baixas. Sem jogar há dois meses, Lezcano e Lavega estão sendo monitorados por outros clubes. Lavega, inclusive, despertou o interesse do Peñarol, do Uruguai. Contudo, ainda não chegou nenhuma proposta.