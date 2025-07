Matheus Cunha, novo camisa 10 do United, anuncia nascimento da filha Liz: ‘Agora somos 4’

Filha do jogador nasceu em Manchester, nova cidade onde mora com a companheira Gabriela Cunha e Levi, de cinco anos

A caçula do jogador com a advogada Gabriela Cunha nasceu em um hospital na cidade de Manchester, na segunda-feira (21). O casal também tem Levi, de 5 anos.

Matheus Cunha, atacante da Seleção Brasileira, tem muito o que comemorar na sua vida profissional e pessoal. O recém-contratado do Manchester United, anunciou nas redes sociais o nascimento da sua segunda filha, Liz.

Nas redes sociais, portanto, Matheus Cunha compartilhou registros de momentos antes e depois do parto. As imagens mostram ele e Gabriela antes de entrar na cirurgia, a primeira foto de Liz com os pais e também uma foto da família completa.

“Oi, mundo, eu sou a Liz. Agora nós somos quatro. Sou muito abençoado por ter vocês. Obrigada, Deus, por tudo”, escreveu o jogador na publicação.