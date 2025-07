Marcos Leonardo revê episódio de indisciplina no Santos com arrependimento

Mais de um ano após deixar o Brasil, Marcos Leonardo revisita um dos momentos mais delicados de sua trajetória no Santos: o episódio de indisciplina na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023, quando o clube foi rebaixado para a Série B. Artilheiro do Al-Hilal no Mundial de Clubes e em alta no futebol saudita, o atacante admitiu arrependimento pelo ocorrido.

“Complicado falar. Lógico que me arrependo. Se pudesse voltar no tempo, faria totalmente diferente. Ficou de aprendizado, eu era muito jovem, e não cometerei esse erro novamente” afirmou o atacante.

Marcos Leonardo projeta retorno ao Santos

Em tom nostálgico, Marcos Leonardo reforçou sua ligação com o clube que o revelou e expressou o desejo de retornar no futuro para conquistar títulos, algo que não pôde realizar em sua primeira passagem.

“Cheguei muito novo em Santos, tinha sonho de jogar e foi o clube que me projetou, me deu a estrutura, me fez profissional. O que tenho hoje é pelo Santos, pelo meu pai e minha qualidade. Espero voltar e ganhar títulos. Um dos sonhos no Santos era ganhar título; não pude, espero que em um retorno eu possa realizar esse sonho”, finalizou.

Com 54 gols em 168 jogos pelo Santos, Marcos Leonardo foi peça-chave nas temporadas de 2022 e 2023. Aliás, mesmo sem levantar troféus e marcado pela campanha do rebaixamento, terminou como artilheiro do time no último Brasileirão, com 21 gols anotados.