Justiça aceita denúncia, e Augusto Melo se torna réu

Presidente afastado do Corinthians foi denunciado junto com mais três pessoas no caso VaideBet / Crédito: Jogada 10

A Justiça de São Paulo aceitou, nesta terça-feira (22), a denúncia do Ministério Público contra o presidente afastado do Corinthians, Augusto, no caso da VaideBet. Além dele, também foram denunciados os ex-dirigentes do clube Marcelo Mariano e Sérgio Moura e o empresário Alex Cassundé. Os quatro respondem pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto. A partir de agora, haverá um processo criminal, com audiências, produção de provas, testemunho e, por fim, a sentença de um juiz. Também são denunciados no caso os empresários Victor Henrique de Shimada e Ulisses de Souza Jorge, que respondem por lavagem de dinheiro.