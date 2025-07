Inglaterra vence a Itália na prorrogação e vai à final da Eurocopa Feminina

A Inglaterra está na final da Eurocopa Feminina. Nesta terça-feira (22), as inglesas venceram a Itália por 2 a 1, na prorrogação, de virada, e confirmaram a classificação no Stade de Genève, em Genebra, na Suíça. Dessa maneira, as atuais campeãs do torneio aguardam o duelo entre Alemanha e Espanha para saber quem serão as adversárias na decisão. Michelle Agyemang, nos acréscimos do tempo regulamentar, e Kelly, na segunda etapa da prorrogação, marcaram os gols da vitória. Pelo lado da Itália, Bonansea havia aberto o placar na primeira etapa do jogo.

