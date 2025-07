Grêmio x Alianza Lima: onde assistir, escalações e arbitragem

Imortal se mobiliza para cumprir missão de reverter desvantagem no placar e assegurar a classificação para as oitavas da Sul-Americana

O Grêmio terá confronto decisivo contra o Alianza Lima nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Arena, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Os peruanos venceram a primeira partida por 2 a 0 e criaram um cenário favorável. Assim, o Imortal necessita de um resultado positivo por três ou mais gols de diferença para garantir a classificação para as oitavas de final do torneio. Caso conquiste um triunfo pelo mesmo placar do embate de ida, a definição da vaga será nos pênaltis.

Como chega o Grêmio

O retorno da temporada trouxe a impressão que o período de intertemporada não foi suficiente para fazer correções no time. Mesmo com o título da Recopa Gaúcha sobre o São José, o contexto de pressão voltou para o Imortal.

Isso porque o Grêmio acumula rendimentos negativos e derrotas contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e Alianza Lima, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. No último compromisso, ainda empatou com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, com performance inferior, situação que retomou as críticas ao trabalho de Mano Menezes.

O treinador ainda conta com indefinições para duas vagas no meio de campo. Alex Santana e Villasanti disputam a função de segundo volante. Já Edenilson e Cristaldo concorrem pela posição com responsabilidade mais criativa no setor.