Grêmio tem interesse na contratação do lateral Mayke, do Palmeiras

Lateral-direito de 32 anos tem vínculo somente até o fim do ano com o Verdão, que tem o interesse na renovação do contrato

Em fim de contrato com o Palmeiras, Mayke despertou o interesse do Grêmio. O lateral-direito, de 32 anos, trabalhou com Luiz Felipe Scolari, atual coordenador técnico do Imortal, entre 2018 e 2019 no Verdão. Ele tem vínculo somente até o fim do ano.

As tratativas ainda não saíram para a fase de proposta, de acordo com o “ge”. O Palmeiras não pensa em liberar o jogador imediatamente, antes do término do vínculo. Aliás, a intenção do clube paulista é renovar contrato com o lateral.