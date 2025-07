Grêmio acerta a contratação do atacante Carlos Vinicíus

O Grêmio chegou a um acordo para contratar o atacante Carlos Vinícius, que estava livre no mercado depois do término do seu contrato com o Fulham. O clube analisou a contratação do jogador como uma peça de reposição após a saída por empréstimo para o Peñarol até o fim do ano. O centroavante, de 30 anos, já está em Porto Alegre para realizar os exames médicos. Em caso de aprovação, ele assinará vínculo com o Imortal.

A propósito, ainda não houve divulgação do tempo de contrato. As tratativas já estavam em estágio avançado e a informação do acerto foi dada primeiramente pelo jornalista Jeremias Wernek. A direção do Tricolor Gaúcho, aliás, conseguiu progredir nas negociações no período em que estiveram no Rio de Janeiro.